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İYİ Parti'nin 'anket' oyununu gazeteci Sabahattin Önkibar afişe etti: Büyük ödemeler, paralar vadedilmiş

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Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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İYİ Parti’nin ’anket’ oyununu gazeteci Sabahattin Önkibar afişe etti: Büyük ödemeler, paralar vadedilmiş

Gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin Avrasya, Metropol, ORC, benzeri bir takım anket firmalarını ziyaret ettiğini söyledi. "Firmalardan İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması ve Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş." ifadelerini kullanan Önkibar, bu oyunun karşılığında büyük paralar vadedildiğini dile getirdi.

Muhalif kimliği ile bilinen gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin seçim öncesi ilmek ilme işlediği 'anket' oyununu anlattı.

SEÇİM ÖNCESİ ANKET ŞİRKETLERİNE ZİYARET

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Önkibar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e oldukça yakın olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, Avrasya, ORC, Metropol, AREA benzeri bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını iddia etti.

"İYİ PARTİ'Yİ HER HAFTA KADEME KADEME YÜKSELTİP…"

Önkibar, "Bu siyasi anket firmalarından İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması, Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş. Ve de karşılığında büyük ödemeler, paralar vaat edilmiş." ifadelerini kullandı.

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