17 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB: Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu

MSB: Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
ABONE OL
MSB: Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

SAKARYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Sakarya'nın Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde ikamet eden Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

Acı haber, şehidin Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Civelek'in nişanlı olduğu ve Eylül ayında evleneceği öğrenildi.







A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA