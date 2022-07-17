15 Temmuz destanına ağır hakaretler eden şahıs emniyette fena kıvırdı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun attığı tweette ’15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı’ diye bahsettiği şüpheli Ş.Y.’nin ifadesine ulaşıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli Ş.Y. ifadesinde, "Bu Facebook sayfası bana ait. Ancak Facebook sayfam hacklendi. Bu paylaşımı ben yapmadım. Sayfamı ele geçiren kişiler yapmışlar. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Buca'da kahvehane işleten ve aynı zamanda emekli olan 57 yaşındaki Ş.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Ş.Y. isimli şüphelinin 'Darbe senaryonuzu da destanınızı da s…m. Şerefsiz köpekler' diye hakaret içerikli paylaşım yapması üzerine çalışma başlattı. Ş.Y. Facebook sayfasından yaptığı paylaşımın üzerine de 'kızgın hissediyor' şeklinde duygularını da eklemeyi unutmadı. İzmir polisi 57 yaşındaki emekli Ş.Y.'nin Buca'da kahvehane işlettiği bilgisini ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Ş.Y. ekipler tarafından adresinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
BAKAN SOYLU TWEET ATTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir polisi tarafından gözaltına alınan Ş.Y. ile ilgili Twitter hesabından tweet attı. Bakan Soylu tweetinde, Ş.Y.'nin yaptığı paylaşımı da ekleyerek '15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı' diye duyurdu.
SABAH ŞÜPHELİNİN İFADESİNE ULAŞTI
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Ş.Y. ifadesinde, "Bu Facebook sayfası bana ait. Ancak Facebook sayfam hacklendi. Bu paylaşımı ben yapmadım. Sayfamı ele geçiren kişiler yapmışlar. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Buca'da kahvehane işleten ve aynı zamanda emekli olan 57 yaşındaki Ş.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y. yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelinin hakkında dava açılması durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabileceği bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak?
- Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar?
- Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? 2022 bekçilik sınavına girerken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar
- Benzin indirimi son dakika: 17 Haziran'da benzine indirim var mı? Motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!
- Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- Instagram çöktü mü son dakika! 16 Temmuz Instagram sürekli olarak duruyor, siyah ekran sorunu hatası nedir?
- EYT son dakika bugün ne oldu? 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak?
- e-Devlet KYK borcu sorgulama: KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? SON DAKİKA HABERLER
- DGS sonuçları erken mi açıklanacak? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi: 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?
- YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?