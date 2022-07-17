15 Temmuz destanına ağır hakaretler eden şahıs emniyette fena kıvırdı!

SABAH ŞÜPHELİNİN İFADESİNE ULAŞTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Ş.Y. ifadesinde, "Bu Facebook sayfası bana ait. Ancak Facebook sayfam hacklendi. Bu paylaşımı ben yapmadım. Sayfamı ele geçiren kişiler yapmışlar. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Buca'da kahvehane işleten ve aynı zamanda emekli olan 57 yaşındaki Ş.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y. yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelinin hakkında dava açılması durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabileceği bildirildi.