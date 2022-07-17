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Otogarda bayram dönüşü yoğunluğu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2022
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Otogarda bayram dönüşü yoğunluğu

Son dakika haberi...Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler geri dönmeye başladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

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