ABD’li ekonomist Robin Brooks’tan Türkiye ekonomisine övgü! Daha güzel günler geliyor | A Haber’de kritik değerlendirme

Türkiye'nin ihracatında son 5 yılda yaşanan artışa dikkat çekerek, "Son 5 yıldır Türkiye ihracat hacminde gelişmekte olan ülkeler arasında benzersiz bir patlama yaşıyor. Dolayısıyla, başlıca ihracat rekabet gücü olarak, Türkiye'nin dünya ekonomisinde daha da ilerlemesi için gerekli olan koşullar mevcut durumda. Şu noktada Türkiye'nin bir patlama yaşaması için gerekli olan tek şey makro alanda istikrarın sağlanması." dedi.

Brooks, son 5 yılda Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadığını verilerle paylaştı.

Brooks daha önce de Türkiye'nin ekonomik anlamda öneminin artacağına dair vurgu yapmıştı.