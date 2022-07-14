ABD'li ekonomist Robin Brooks'tan Türkiye ekonomisine övgü! Daha güzel günler geliyor | A Haber'de kritik değerlendirme
Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti ABD'li Robin Brooks, Türkiye'nin ihracatta yakaladığı başarılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Brooks, "Daha güzel günler geliyor..." ifadelerine yer verdi. A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan, A Haber canlı yayınında ABD'li Brooks'un paylaşımlarını yorumladı.
A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan, A Haber canlı yayınında, Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti ABD'li Robin Brooks'un Türkiye hakkındaki paylaşımlarını değerlendirdi.
Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edeceğini belirten Brooks, "Türkiye'nin bir patlama yaşaması için gerekli olan tek şey makro alanda istikrarın sağlanması" ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE'NİN POZİTİF GÖRÜNÜŞÜ VAR"
ABD'li ekonomist Brooks, "Türkiye, ihracatın patlama yaptığı birkaç gelişmekte olan ülkeden biri. Net ihracatın büyümeye katkısına bakın: Meksika'da (sol üstte), Güney Afrika'da (sağ üstte) ve Arjantin'de (sağ altta) negatif. Yalnız Türkiye'nin sürekli olarak pozitif görünüşü var (sol altta). Daha güzel günler geliyor..." açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin ihracatında son 5 yılda yaşanan artışa dikkat çekerek, "Son 5 yıldır Türkiye ihracat hacminde gelişmekte olan ülkeler arasında benzersiz bir patlama yaşıyor. Dolayısıyla, başlıca ihracat rekabet gücü olarak, Türkiye'nin dünya ekonomisinde daha da ilerlemesi için gerekli olan koşullar mevcut durumda. Şu noktada Türkiye'nin bir patlama yaşaması için gerekli olan tek şey makro alanda istikrarın sağlanması." dedi.
Brooks, son 5 yılda Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadığını verilerle paylaştı.
Brooks daha önce de Türkiye'nin ekonomik anlamda öneminin artacağına dair vurgu yapmıştı.
"BU TABLOLAR FARKI ANLATIYOR"
Ekonomideki gelişmeler yabancılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD merkezli finans kuruluşu Goldman Sachs'ın ekonomisti Robin Brooks, Türk ekonomisi ile ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Brooks "Türkiye, ihracatın patlama yaptığı birkaç öz kaynak çarpanından biridir. Net ihracatın büyümeye katkısına bakın, Meksika'da, Güney Afrika'da ve Arjantin'de negatif. Yalnızca Türkiye'nin sürekli olarak olumlu katkıları var. Daha güzel günler geliyor." dedi. Gelişmeleri A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan değerlendirdi.
Erdoğan Turan'ın öne çıkan sözleri:
Bu işi aşina olanlar için basit bir gerçeği ifade ediyor. Türkiye'yi gelişen ülkelerle kıyaslıyorlar ve bu bir derece doğrudur. Belli ekonomik verilere göre ülkeleri tanımlamak için Bu şekilde klasman ve sınıflandırma yapmak kolaylaştırıcıdır. Bizi de ekonomistler gelişen ülkelerle karşılaştırırken belli başlı rakamlar üzerinden bunu yapıyorlar.
Burada sadece ihracat üzerinden değil ekonomiye ve büyüme katkısı üzerinden bir paylaşım var. Büyümeyle kıyaslıyorsak gelişen ülkelerle aramızda çok büyük bir fark var. İhracat olarak bakıyorsanız çok büyük bir fark görünmüyor. İhracatın büyümeye katkısına bakıyorsanız ciddi bir fark var. Bu tablolar işte bunu anlatıyor.
İhracatın 2021 yılında büyümeye katkısı açıklandı. Yüzde 4,9 bir katkısı oldu ihracatın büyümeye. 2021 yılı ekonomik büyümenin yüzde 44'ünü aldığımız yer ihracat. Türkiye ekonomisinin büyümesinin neredeyse yarısı ihracattan gelmiştir. 2022 yılı içinde çok büyük bir değişim yok. İhracat bir önceki döneme göre yüzde 16 artış gösterdi. Büyümeye ihracatın katkısı yüzde 5,7 olarak gerçekleşti.
Türkiye pandemiyle başlayan süreçte üretmenin zor olduğu, üretim olsa bile malı isteyene ulaştırmanın zor olduğu bütün maliyetlerin çok yüksek olduğu bir dönemde ihracatını ciddi şekilde artırdı. Sene sonu için 250 milyar dolarlık bir hedef var. Onu yakalamak hiç zor değil. Konu sadece bu rakam değil bu ihracattan ekonomiye kalan katkı önemli.
İhracata yani döviz kazandırıvı işlemlere ciddi bir teşvik var. Tablolara bakıldığı zaman Meksika'nın, Arjantin'in ve Güney Afrika'nın da ihracatı var. Ve hemen hemen yakın ihracat rakamları bunlar. Ancak bunlar ülkelerin büyümesine anlamlı bir katkı yapmamış. Fakat Türkiye'de ise büyümenin neredeyse yarısı ihracattan gelmiş. Ciddi bir ivlenme var. Bu iş bizi başka bir yere götürecek. Brooks bir patlamadan bahsediyor. Türkiye'nin ihracatı 2,5 yılda 6 kar artmış. Bu bir politika değişikliğidir ve durduk yere bu ihracat artmadı. Çünkü ihracatçıya çok ciddi teşvikler geldi.
TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT RAKAMINA ULAŞTIK
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haziran ayı dış ticaret rakamlarımızı Erzurum'da açıkladık. Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır! Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Muş, Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) açılışında, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
İŞTE İTHALAT VERİLERİ
Haziranda en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla 5 milyar 66 milyon dolarla Rusya (yüzde 118,3 artışla), 3 milyar 663 milyon dolarla Çin (yüzde 28,6 artışla) ve 1 milyar 995 milyon dolarla Almanya (yüzde 4 artışla) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 56 olarak hesaplandı.
Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları sırasıyla 8 milyar 84 milyon dolarla Asya ülkeleri, 8 milyar 54 milyon dolarla Avrupa Birliği ve 7 milyar 121 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.
Aynı dönemde, sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla yüzde 72,2 ile imalat sanayisi, yüzde 19,4 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, yüzde 4,7 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe hesaplandı.
Haziranda BEC sınıflamasına göre, en çok ithalat "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 51,2 artışla 25 milyar 709 milyon doları buldu. Söz konusu grubu sırasıyla 3 milyar 197 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 638 milyon dolarla "tüketim malları" grubu takip etti.
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
GTS kapsamında ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 20 artarak 125 milyar 864 milyon dolar, ithalat yüzde 40,6 artarak 177 milyar 230 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 31,2 yükselerek 303 milyar 94 milyon dolar oldu.
Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 142,5 artışla 51 milyar 367 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71 olarak hesaplandı.
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