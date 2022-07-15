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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Teröristlere Pençe darbesi: 2 PKK'lı öldürüldü

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Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Teröristlere Pençe darbesi: 2 PKK’lı öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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