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Son dakika | İstanbul'da DHKP-C operasyonu!

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Son dakika | İstanbul’da DHKP-C operasyonu!

Son dakika haberleri... İstanbul Bakıröy'de terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlenen iki kişi tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama kararı olduğu belirlendi.

SON DAKİKA: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin alt alan yapılanması "DEV-GENÇ" içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen iki şüpheliyi, 13 Temmuz'da Bakırköy'de gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama kararı olduğu belirlendi.

E.K. (29) ve S.K. (29) isimli şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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