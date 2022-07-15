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Hakkari'de toprağa gömülü halde bulundu! Teröristlere ağır darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2022
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Hakkari’de toprağa gömülü halde bulundu! Teröristlere ağır darbe

Son dakika haberi... Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsal alanında yürütülen operasyonda çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Arazide toprağa gömülü vaziyette 80 adet 14.5 milimetre uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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