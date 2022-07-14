CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı! Şimdi gözler 6'lı masada
Kameralar karşısında 'adayım' deme cesaretini gösteremeyen CHP Genel Başkanı CHP'li bir milletvekilinin 'Aday olacak mısınız?' sorusuna 'adayım' yanıtını verdiği öğrenildi. 5. kez toplanan 6'lı masa henüz adayını açıklayamazken Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçimine 1 yıldan daha kısa bir süre kaldı. Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklandı. Millet İttifakı'nda ise adaylık muaamması sürüyor. Karadeniz turu sonrası yaşananlar ve son sel felaketinde tatiline devam etmesi ile tepki çeken Ekrem İmamoğlu'nun adaylık ihtimali zayıfladı. Aday olabileceği öne sürülen Mansur Yavaş'ın bu noktada bir adım atmadığı görülüyor.
Meral Akşener, 'Ben Başbakan olacağım' diyerek aday olmayacağını birden fazla kez açıkladı. 6'lı masada adaylık için en hevesli isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu, adaylık sinyallerini bir adım daha öteye taşıdı. Kendisine, 'Aday olacak mısınız?' sorusunu yönelten CHP'li vekile, Kılıçdaroğlu'nun tereddüt etmeden, 'Adayım' dediği öğrenildi. Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre; Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın da kendisini destekleyeceğine inandığını vurguladı.
KILIÇDAROĞLU, CHP'Lİ VEKİLE, 'CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM' DEDİ
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Millet İttifakı'nın adayı ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisine yer verdi.
CHP'li bir vekil ile konuştuğunu ifade eden Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun bu vekile aday olacağını açıkladığını belirtti.
Yarkadaş, "Geçmiş dönem milletvekili arkadaşımız, CHP lideri ile kısa bir süre önce yaptığı sohbette 'Sayın genel başkanım, Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' diye soruyor. Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan 'Adayım' yanıtını veriyor." ifadelerini kullandı.
"MASADAN ADIMIN ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"
Kılıçdaroğlu'nun, 'Peki, Altılı Masa'dan isminiz çıkar mı?' sorusuna ise, "Masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz…" yanıtını verdiği belirtiliyor.
Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda da adaylığı ile ilgili güçlü mesajlar vermeye başlayacağını iddia etti.
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