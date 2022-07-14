CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı! Şimdi gözler 6’lı masada

Meral Akşener, 'Ben Başbakan olacağım' diyerek aday olmayacağını birden fazla kez açıkladı. 6'lı masada adaylık için en hevesli isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu, adaylık sinyallerini bir adım daha öteye taşıdı. Kendisine, 'Aday olacak mısınız?' sorusunu yönelten CHP'li vekile, Kılıçdaroğlu'nun tereddüt etmeden, 'Adayım' dediği öğrenildi. Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre; Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın da kendisini destekleyeceğine inandığını vurguladı.