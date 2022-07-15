AK Parti’den Hasköy Musevi Mezarlığı’ndaki saldırıya kınama: Provokasyon yine boşa çıkarılacak

"PROVOKASYON YİNE BOŞA ÇIKARILACAK"

Türkiye'nin vatandaşlarına ait değerlere saldırılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Çelik, Türkiye'nin farklı dinlerden tüm vatandaşların değerlerinin korunduğu güvenli bir ülke olduğunu kaydetti.

Çelik, bu saldırı ve "provokasyonun" geçmişte olduğu gibi yine boşa çıkarılacağını belirterek, Yahudi vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.