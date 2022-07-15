AK Parti'den Hasköy Musevi Mezarlığı'ndaki saldırıya kınama: Provokasyon yine boşa çıkarılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hasköy Musevi Mezarlığı'ndaki 36 mezar taşının tahrip edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Saldırıyı 'barbarca' olarak nitelendiren Çelik, "Bu saldırı ve provokasyon geçmişte olduğu gibi yine boşa çıkarılacak. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırılmış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Konuya ilişkin bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, mezar taşlarının tahrip edilmesini kınadı.
"BARBAR SALDIRIYI KINIYORUZ"
Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı girilerek, 36 tane mezar taşının tahrip edildiği barbar saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.
"PROVOKASYON YİNE BOŞA ÇIKARILACAK"
Türkiye'nin vatandaşlarına ait değerlere saldırılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Çelik, Türkiye'nin farklı dinlerden tüm vatandaşların değerlerinin korunduğu güvenli bir ülke olduğunu kaydetti.
Çelik, bu saldırı ve "provokasyonun" geçmişte olduğu gibi yine boşa çıkarılacağını belirterek, Yahudi vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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