Darbeci hainler 15 Temmuz’da özgür basını susturamadı





Boş binaların kenarlarından mermiler geliyordu. Şehadet getirdim. O saate kadar hiç acı hissetmemiştim. Kelime-i şehadet getirince, hani 'ciğerim yandı' derler ya, işte aynen öyle, ciğerim yandı. Dedim ki 'Allah'ım burada öleceğim ama bari doğru düzgün öleyim, birkaç haini daha vurayım.' (Bu sözler sırasında gözleri doldu, salondaki müşteki gaziler ve şehit yakınları da gözyaşlarını tutamadı). Düştüm, kan kaybından bayılmışım. 10 gün komada kalmışım. 13 defa ameliyat geçirdim, halen daha ameliyat geçiriyorum."