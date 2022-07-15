Türkiye aşkına Saraçhane'ye! Başkan Erdoğan'dan "15 Temmuz" çağrısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 vatandaşımızın şehit edildiği, 152 kişinin de yaralandığı Saraçhane Meydanı’nda vatandaşlarımızla buluşacak. Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı çağrıda, "Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümü törenlerinde yer alacağı açıklandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit verilmediğini, kutlu bir zafere erişildiğini belirterek, "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce anma ilanı bugün bazı gazetelerde yayımlandı.
Türkiye aşkına çarpan yüreklerin, 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ'nün darbe görünümlü işgal girişimine karşı destansı bir mücadeleyle tarih yazdığını vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Devlet ve millet olarak yılmadan, yıkılmadan omuz omuza ortaya koyduğumuz şanlı direnişle işgalcilere geçit vermedik, kutlu bir zafere daha eriştik. O gece derin bir basiret ve büyük bir kahramanlıkla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdini selamlıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz."
TÜRKİYE AŞKINA SARAÇHANE'YE
15 Temmuz Destanı'nın yıl dönümünde, milyonlarca vatandaş, 'Türkiye Aşkına' bugün Saraçhane Meydanı'nda buluşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programının ardından akşam saatlerinde Saraçhane Meydanı'nda, şehit yakınları ve gazilerin de olduğu 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü Anma Programı'nda millete seslenecek.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'ın millete sesleneceği Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü'nün tarafından hedef alındı. FETÖ'cüler, Fatih Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgal etti ve işgale direnen 14 vatandaşımız şehit oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNDU, VATANDAŞLAR İŞGAL EDİLEN İBB'DE TOPLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; darbe girişimi gecesi "Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum" şeklindeki açıklamasının ardından vatandaşlar sokağa çıktı.
Vatandaşlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgal edilmesi üzerine 16 Temmuz saat:00.56'da Haşim İşcan Geçidi önünde toplanmaya başladı. Vatandaşlar, FETÖ'cü askerleri ikna etmeye çalıştı ve olay yerine gelen emniyet güçlerini darbecilere "Teslim ol" çağrısı yaptı.
DARBECİDEN KATLİAM ÇAĞRISI: "HİÇBİR MERMİNİZ BOŞA GİTMEYECEK, HALKIN ÜZERİNE ATEŞ EDİN, BİR MERMİ BİR İNSAN"
FETÖ'cü eski Albay Zeki Demir darbeci askerlere, "Ben emir verdiğimde istediğiniz şekilde her yere ateş edebilirsiniz" şeklinde talimat verdi. Darbeci askerler, vatandaşlara ve emniyet güçlerine ateş açtı. Bu sırada Zeki Demir'in darbeci askerlere, "Hiçbir merminiz boşa gitmeyecek, halkın üzerine ateş edin, bir mermi bir insan" şeklinde emir verdi.
İBB'deki işgali organize eden darbeci Cihan Şahin, Ramazan Ertürk, Mustafa Alper Şengören, Yakup Karaçelik ve Ömer Faruk Nazlıcan da askerlere "Gelene ateş edin, mermileri boşa harcamayın" şeklinde talimat verdi.
14 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU, 152 KİŞİ DE YARALANDI
FETÖ'cü askerler vatandaşları hedef aldı ve Saraçhane ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Prof. Dr. İlhan Varank, Erkan Pala, Adil Büyükcengiz, Tahsin Gerekli, Ömer Cankatar, Murat Kocatürk, Haki Aras, İbrahim Yılmaz, Yunus Emre Ezer, Şuayp Seferoğlu, Ahmet Kara, Metin Arslan, Ramazan Sarıkaya ve Tolga Ecebalın şehit oldu. 152 kişi de yaralandı.
MEHMET TUNÇ VE OĞLU İBB'Yİ DARBECİLERE TESLİM ETTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve oğlu İBB Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'un, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni darbecilere teslim ettiği kamera görüntülerine yansımıştı.
BAHÇELİ KATILACAĞINI AÇIKLADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümü törenlerinde yer alacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde "Türkiye Aşkına" temasıyla ülke genelinde ve yurt dışında geniş çerçeveli anma etkinlikleri düzenlenecek. Başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkı ile yazıldığı vurgulanacak. Yurt dışında yapılacak anma etkinliklerinde de 15 Temmuz'da kazanılan demokrasi zaferine, Türkiye demokrasisinin gücüne ve hain FETÖ'nün dünya demokrasileri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekilecek. Söz konusu anma etkinlikleri ile 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, aziz şehitlerin hatırasının yâd edilmesi amaçlanıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN, SARAÇHANE MEYDANI'NDA MİLLETE SESLENECEK
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakacak. Millet Camii'nde kılınacak Cuma Namazı ve Hatm-i Şerif programının ardından Başkan Erdoğan, TBMM Anıtına da çelenk bırakacak. Ankara programının ardından Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü programına katılarak millete seslenecek.
İSTANBUL'DAN NEW YORK'A MİLLİ İRADENİN GÜCÜ GÖSTERİLECEK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan ve milletin direnişi, devletin mücadelesini ve demokrasi zaferini vurgulayan Türkçe ve İngilizce film, video, klip ve belgeseller gösterilecek. Yurt genelinde açık hava mecralarında ve dijital mecralarda 15 Temmuz temalı iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecek. İstanbul'da Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanında, Ankara'da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir'de Konak Meydanında led ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak. New York'ta da 15 Temmuz'a dikkat çekmek amacıyla mobil led gösterileri gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumunca Marmaray Yenikapı İstasyonunda 15 Temmuz ve Manşetler Sergisi düzenlenecek. İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliği ile giydirilen Türkiye Aşkına temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 15 Temmuz tarihinde Ankara'dan İstanbul-Söğütlüçeşme Tren Garı için 14 Temmuz Perşembe günü hareket edecek. İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum'da üç gün sürecek fotoğraf sergileri düzenlenecek. Diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz'da tüm camilerde selalar okunacak.
15 Temmuz'da ayrıca Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Atatürk Kültür Merkezinde video mapping gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gün TRT1'de Şafak Vakti filmi, TRT Müzik ekranlarında Fahir Atakoğlu ile 15 Temmuz Destanı Konseri yayınlanacak.
"15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz 2016'da darbe görünümlü işgal girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle beraber büyük bir kahramanlık sergilediğini belirterek, tarihte eşi görülmemiş bir mücadeleyle büyük bir ihanetin bertaraf edildiğini kaydetti. 15 Temmuz'un milli iradenin ve demokrasinin zaferi olduğunu vurgulayan Altun, milletin o gece meydanlara çıkarak hainlere namertlere karşı bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi.
15 Temmuz gecesi ortaya konulan bu mücadele ruhunu diri tutmak amacıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Başkanlık olarak anma programı ve etkinlikler düzenlediklerini ve eli kanlı FETÖ'nün gerçek yüzünü tüm dünyaya anlatmaya devam ettiklerini dile getiren Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ'nün ihanetlerini hep hatırda tutacağız. Milletimizin destansı mücadelesini, şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin kahramanlığını hep yaşatacağız" ifadelerini kullandı.
9 BİN PROGRAM DÜZENLENECEK
Öte yandan İletişim Başkanlığının koordinasyon görevi çerçevesinde kurulan 15 Temmuz Proje Takip Sistemine, 2022 yılında kurum ve kuruluşlar tarafından yaklaşık 9 bin proje girişi ile son 6 yılın en yüksek proje/etkinlik sayısına ulaşıldı. Proje sayısı 2020 yılında 2 bin 961, 2021 yılında 3 bin 876 olurken, bu yıl gerçekleştirilecek program sayısı önceki iki senenin toplamını da aşarak 9 bine ulaştı. Bu sayı 15 Temmuz'un canlı tutulduğunun ve vatandaşların demokrasi nöbetini hala sürdürdüklerinin göstergesi oldu.
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