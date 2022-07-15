15 Temmuz 2022, Cuma
İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Yahudi mezar taşlarını kırdılar
İstanbul'da bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırıldı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı saldırıyı, "Bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasıyla duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 15.07.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 11:24
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