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İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Yahudi mezar taşlarını kırdılar

İstanbul'da bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırıldı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı saldırıyı, "Bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasıyla duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 15.07.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 11:24
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İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Yahudi mezar taşlarını kırdılar

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı giren saldırganlar mezar taşlarını kırdı. Polis olay yerine gelerek mezarlıkta incelemelerde bulundu.

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İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Yahudi mezar taşlarını kırdılar

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı sosyal medya hesaplarından, "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasını yaptı.

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İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Yahudi mezar taşlarını kırdılar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Yahudi mezar taşlarını kırdılar
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İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Yahudi mezar taşlarını kırdılar