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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak için Endonezya'ya gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılmak için Endonezya’ya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 15-16 Temmuz'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere Endonezya'ya gidecek.

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