15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank çalışma saatleri...
15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz banka çalışma saatleri araştırmaları hız kazandı. 9 ile 12 Temmuz günleri arasında Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan bankaların 15 Temmuz'da çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank çalışma saatleri...
15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle hastane, postane, bankalar ve resmi kurumlar hizmet vermedi. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank çalışma saatleri...
15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Resmi tatil günlerinde hizmet vermeyen bankalar Kurban Bayramı tatili nedeniyle 9 ile 12 Temmuz günleri arasında kapalıydı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar hizmet vermeyecek.
15 TEMMUZ'DA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
Bankalar arasında gerçekleştirilen havale ve EFT işlemleri 15 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilebilecek. EFT ve havale işlemleri için mesai saatleri beklenirken FAST anlaşmalı bankalarda 7 gün 24 saat para gönderimi ve alımı yapılabiliyor.
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
15 Temmuz'da hizmet vermeyecek olan bankaların 18 Temmuz Pazartesi günü normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.
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