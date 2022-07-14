15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle hastane, postane, bankalar ve resmi kurumlar hizmet vermedi. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank çalışma saatleri...