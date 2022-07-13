Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! KYK kredi faizleri silinecek mi?

81 il ve her ilde 3'er gün konaklama süreci var. Diyelim ki Kilis'ten başladılar, diğer il Gaziantep olabilir, Maraş olabilir veya Muğla olabilir.

KYK BORÇLARINA MÜDAHALE EDİLECEK Mİ?

Bir faiz uygulaması değil. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç.