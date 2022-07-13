Son dakika: Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi... Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Güvenlik güçlerince sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.
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