13 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika: Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Tunceli’de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Güvenlik güçlerince sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada, bixi makinalı tüfek, 297 bixi mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince sığınak imha edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA