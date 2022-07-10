Son dakika: İHA'lar peş peşe havalandı! PKK'ya Kandil'de darbe
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.
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