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Son dakika: İHA'lar peş peşe havalandı! PKK'ya Kandil'de darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2022
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Son dakika: İHA’lar peş peşe havalandı! PKK’ya Kandil’de darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.

PKK’ya Kandil’de darbe PKK'YA KANDİL'DE DARBE

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