Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Teröristlerle mücadelemiz sürecek

Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, komutanlarla Yüksekova'ya bağlı Dağlıca'daki 1450 rakımlı 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na geçti. Geceyi, bir dönem teröristlerin 'girilemez' dediği bölgede geçiren Akar, bayram namazını da Mehmetçik ile kıldı. Daha sonra 'hudut kartalları' ile bayramlaşan Akar, "Burada görev yapmak büyük bir şeref. Geçmişe bakıldığında burada çok ciddi mücadeleler verildi ve bölge teröristlerden temizlendi" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK'



Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde kahramanca gerçekleştirilen mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.