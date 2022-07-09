Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Tek hedefimiz teröristler

Son dakika haberi... Kurban Bayramı'nı Dağlıca'daki Mehmetçik ile kutlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Adı ister PKK/YPG/PYD ister DEAŞ ister FETÖ olsun, terörle mücadelemiz sürecek, bunlara kim destek sağlarsa sağlasın onlara fırsat vermeyeceğiz" mesajı verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN