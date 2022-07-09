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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Tek hedefimiz teröristler

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Giriş: 09.07.2022 11:32
Son dakika haberi... Kurban Bayramı'nı Dağlıca'daki Mehmetçik ile kutlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Adı ister PKK/YPG/PYD ister DEAŞ ister FETÖ olsun, terörle mücadelemiz sürecek, bunlara kim destek sağlarsa sağlasın onlara fırsat vermeyeceğiz" mesajı verdi.
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Tek hedefimiz teröristler
"Tek hedefimiz teröristler"
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