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Son dakika: Emniyet'ten bireysel silahlanmanın arttığı iddialarına ilişkin açıklama

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Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Son dakika: Emniyet’ten bireysel silahlanmanın arttığı iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü, bireysel silahlanmanın arttığı iddialarına ilişkin, ruhsatlı silah oranının Türkiye'de yüzde 3 olduğunu ve son beş yılın rakamlarına bakıldığında yeni verilen ruhsatlı silah sayısında azalma olduğunu açıkladı.

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