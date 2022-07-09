"Demir Yumruk" operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Operasyonda örgüt yöneticileri ve üyelere ait bir özel jet, 8 bin 690 banka hesabı, 261 gayrimenkul ile 327 lüks araca mahkeme kararıyla el konuldu. Mahkemeler, operasyon kapsamındaki 39 şirkete kayyum atadı.

Operasyonda 60 milyon 31 bin 425 lira, 2 milyon 456 bin 705 dolar, 161 bin 463 avro ve 402 milyon 84 bin lira değerinde altın ve mücevher ele geçti. Ele geçen para ve mücevherlerin toplam değerinin 507 milyon 84 bin lira olduğu tespit edildi.