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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Münbiç ve Tel Rıfat'tan tacizler başladı

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Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Münbiç ve Tel Rıfat’tan tacizler başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıl başından bu yana 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Akar, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" dedi. Bakan Akar, "Özellikle Münbiç ve Tel Rıfat’tan bazı tacizler başladı. Bunlara karşı terörist hedeflere tereddütsüz olarak her türlü müdahaleyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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