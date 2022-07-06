Demir Yumruk Operasyonu’nda yeni gelişme! 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

ÇOK SAYIDA SUÇ

Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan 42 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden, 17'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.

Sulh ceza hakimliğinde sorgulanan şüphelilerden Hüseyin E, Mustafa K, Reşat S, Soner E, "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", Ahmet K, Ahmet N, Hulusi B, İhsan G, Muzaffer İ ve Yılmaz A. ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Hakimlik, 32 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.