Demir Yumruk Operasyonu'nda yeni gelişme! 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Demir Yumruk Operasyonu kapsamında aralarında örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da yapılan "Demir Yumruk" operasyonunda, Erol Evcil'in de aralarında 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha tutuklandı.
ÇOK SAYIDA SUÇ
Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan 42 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden, 17'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.
Sulh ceza hakimliğinde sorgulanan şüphelilerden Hüseyin E, Mustafa K, Reşat S, Soner E, "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", Ahmet K, Ahmet N, Hulusi B, İhsan G, Muzaffer İ ve Yılmaz A. ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak" suçlarından tutuklandı.
Hakimlik, 32 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
SAHTE FATURALARLA 25 MİLYAR LİRA ZARAR
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda, Erol Evcil'in de aralarında 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da, Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 şüpheli, aynı suçlardan tutuklanmış, 10 şüpheli ise "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan diğer şüphelilerin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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