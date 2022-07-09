Bekçilik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? EGM ile PA 2022/1.Dönem Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman?
EGM ile PA 2022/1.Dönem Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçilik sınavı için giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi. Sınava katılım sağlayacak adaylar sınav giriş belgeleri ve tarihi hakkında detayları merak ediyor. Peki, Bekçilik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? EGM ile PA 2022/1.Dönem Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman?
Bekçilik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? EGM ile PA 2022/1.Dönem Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ardından 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 23 Mayıs – 04 Haziran 2022 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazandı. Peki, Bekçilik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? EGM ile PA 2022/1.Dönem Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman?
BEKÇİ SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Bekçilik yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylar, sınav girşi belgelerini e Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla alabiliyor.
BEKÇİ ALIMI YAIZLI SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 23 Mayıs – 04 Haziran 2022 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" yapılacaktır.
SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
2022 BEKÇİLİK SINAVI KONULARI VE SORU DAĞILIMI
Türkçe Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru
Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi: 15 soru
Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru
Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru
Matematik Ortaöğretim Düzeyi: 15 soru
Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru
TOPLAM: 100 soru
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- Bekçilik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? EGM ile PA 2022/1.Dönem Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman?
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