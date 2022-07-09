A Haber terörle mücadelenin kalbinde! 11 teröristin imha edilmesini sağlayan Yeraltı Görüntüleme Cihazı ilk kez A Haber’de

İçerisinde TNT olduğunu belirten Uzman Jandarma 7 Kademeli Çavuş Olcay Ham, "Esasen elektrikli bir patlama sistemine sahiptir. Yer kontrol istasyonumuzla kumanda edebiliyoruz. Bu 10 inc'lik bir cihaz. dokunmatik ve akıllı. Patlatmayı da bu cihaz üzerinden yapıyoruz. Bunun 2 mkodu var. Birincisi 5 kilometreye kadar radyo frekansının el verdiği kadar. Radyo frekansı yoksa 20 kilometreye kadar gönderip düşmanı imha edebiliyoruz." dedi.

Kamikaze İHA Kargu'nun en büyük özelliğinin yerli ve milli olması olduğunu belirten Ham, "Başkalarının üretimlerine ihtiyaç duymuyoruz. Bizim ürünlerimiz bizler için yeterli" şeklinde konuştu.