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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması! Meclis'te gerekli adımları atacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması! Meclis’te gerekli adımları atacağız

Son dakika haberleri.... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları hakkında konuştu. Şentop yaptığı açıklamada, "Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları Meclis olarak atmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları hakkında konuştu. Şentop yaptığı açıklamada, "Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları meclis olarak atmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı ile ilgili TBMM Hazırlık Komisyonu'nda karar alındı.

Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI

Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İç tüzüğe göre süreç devam edecek." dedi.

Şentop yaptığı açıklamada, "Sembolik anlamı olan milletimiz nezdinde infial yaratan bir işlem milletimizin gözünde cerayan ediyor. Karma komisyon 22 Temmuz'da toplanmayı planlıyor. Süreç devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra Genel Kurul'a gelir." ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları hakkında da konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları meclis olarak atmaya hazırız." şeklinde konuştu.

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