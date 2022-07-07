Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması! Meclis'te gerekli adımları atacağız
Son dakika haberleri.... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları hakkında konuştu. Şentop yaptığı açıklamada, "Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları Meclis olarak atmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları hakkında konuştu. Şentop yaptığı açıklamada, "Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları meclis olarak atmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.
İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı ile ilgili TBMM Hazırlık Komisyonu'nda karar alındı.
Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.
AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI
Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İç tüzüğe göre süreç devam edecek." dedi.
Şentop yaptığı açıklamada, "Sembolik anlamı olan milletimiz nezdinde infial yaratan bir işlem milletimizin gözünde cerayan ediyor. Karma komisyon 22 Temmuz'da toplanmayı planlıyor. Süreç devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra Genel Kurul'a gelir." ifadelerini kullandı.
"GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ"
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları hakkında da konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları meclis olarak atmaya hazırız." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama...
- Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Johnson'ın dedesi kimdir?
- Motorin indirimi son dakika: 7 Temmuz mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları
- Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? Diyanet açıklaması
- Arefe günü oruç tutmak: Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu?
- Kurban arefesi yarın mı? 2022 Kurban Bayramı arefesi ne zaman? Bayram arefesi hangi gün? Diyanet takvimi
- Bayramda açık görüş var mı? 2022 Kurban Bayramı cezaevi açık görüş günleri ne zaman? Adalet Bakanlığı tarih verdi
- 7 Temmuz emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...
- KPSS görevli başvuruları ne zaman 2022? KPSS görevli başvuruları nereden yapılır?
- Sigara fiyatlarına zam geldi mi? 7 Temmuz güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları...
- YKS sonuçları erken açıklanır mı? YKS 2022 sınav sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak mı?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2022 tercihleri başladı mı, ayın kaçında?