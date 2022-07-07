Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması! Meclis’te gerekli adımları atacağız

AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI

Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İç tüzüğe göre süreç devam edecek." dedi.

Şentop yaptığı açıklamada, "Sembolik anlamı olan milletimiz nezdinde infial yaratan bir işlem milletimizin gözünde cerayan ediyor. Karma komisyon 22 Temmuz'da toplanmayı planlıyor. Süreç devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra Genel Kurul'a gelir." ifadelerini kullandı.