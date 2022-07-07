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İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 634 zanlı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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İstanbul’da asayiş uygulamasında aranan 634 zanlı yakalandı

İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 634 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda 659 umuma açık yer denetlendi, 6 iş yeri ile 93 kişiye idari işlem yapılarak 22 bin 622 lira para cezası kesildi.

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