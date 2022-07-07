07 Temmuz 2022, Perşembe
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Kurban Bayramı'nda açık görüş izni! Cezaevlerinde açık görüş ne zaman?
Kurban Bayramı'nda 11-15 Temmuz tarihleri arasında cezaevlerinde açık görüş yapılacak. Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.