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Kurban Bayramı'nda açık görüş izni! Cezaevlerinde açık görüş ne zaman?

A Haber
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Giriş: 07.07.2022 10:08
Kurban Bayramı'nda 11-15 Temmuz tarihleri arasında cezaevlerinde açık görüş yapılacak. Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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