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Son dakika | Kadir Şeker'e tahliye kararı

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Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Son dakika | Kadir Şeker’e tahliye kararı

Son dakika haberi... Kadir Şeker davası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

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