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Son dakika: Komandolar Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyinde 8 teröristi öldürdü

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Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Son dakika: Komandolar Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgeleri ile Irak’ın kuzeyinde 8 teröristi öldürdü

Son dakika haberleri... Türk komandoları Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Irak'ın kuzeyindeki operasyonda da 2 terörist öldürüldü.

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