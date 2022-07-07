Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım şehit oldu
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın şehit olduğu, 3 personelin de yaralandığı belirtildi.
Hastaneye sevk edilen yaralı askerlerin tedavilerine başlandığı ifade edilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Murat Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlık tarafından yapılan daha önceki açıklamalarda, bölgede bugün PKK terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğu bildirilmişti.
YILDIRIM'IN KAHRAMANMARAŞ'TAKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.
Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Karakaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 36 yaşındaki Yıldırım'ın şehadet haberini, kırsal Taşoluk Mahallesi'nde ikamet eden babası Mikdat ile annesi Güllü Yıldırım'a ulaştırdı.
Şehidin yakınlarını, askeri yetkililerle mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.
Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Öte yandan bayram tatili için merkez Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki ailesinin yanana gelen şehidin eşi Elvan Yıldırım'a acı haberi, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri verdi.
EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin Göksun ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, "Kahramanmaraş Göksun nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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