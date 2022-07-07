Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu’nda Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım şehit oldu

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Murat Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan daha önceki açıklamalarda, bölgede bugün PKK terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğu bildirilmişti.

YILDIRIM'IN KAHRAMANMARAŞ'TAKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Karakaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 36 yaşındaki Yıldırım'ın şehadet haberini, kırsal Taşoluk Mahallesi'nde ikamet eden babası Mikdat ile annesi Güllü Yıldırım'a ulaştırdı.