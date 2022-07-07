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Başkan Erdoğan'dan şehit askerler Sarı ve Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit askerler Sarı ve Koca’nın ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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