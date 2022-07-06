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Son dakika: Türkiye Somali ilişkilerinde yeni dönem! Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanıu Hasan Şeyh Mahmud bir araya gelecek

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Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Son dakika: Türkiye Somali ilişkilerinde yeni dönem! Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanıu Hasan Şeyh Mahmud bir araya gelecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi öğle yemeği verecek.

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