06 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika... Başkan Erdoğan: Somali'ye yaptığımız yardımların tutarı 1 milyar doları aştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız yardımların tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün Somali'nin birçok alanda gelişme gösterdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.