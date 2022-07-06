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Son dakika... Başkan Erdoğan: Somali'ye yaptığımız yardımların tutarı 1 milyar doları aştı

A Haber
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Giriş: 06.07.2022 15:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız yardımların tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün Somali'nin birçok alanda gelişme gösterdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.
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