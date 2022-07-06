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Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da! Resmi karşılama töreni düzenlendi

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Giriş: 06.07.2022 12:50
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi öğle yemeği verecek.
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