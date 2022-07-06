Şehidin operasyona gitmeden önceki son videosu boğazları düğümledi: Her şey Ay-yıldızlı bayrak için
Irak’ın kuzey kesiminde sürecinde Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Düzceli Uzman Çavuş Serhat Bal, operasyona çıkmadan önce ailesine yolladığı video ile boğazları düğümledi.
Geçen günlerde Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Düzceli Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, operasyona çıkmadan önce ailesine video yolladığı video gün yüzüne çıktı.
"HEPİNİZİ SEVİYORUM"
Ailesine son dakikada bir haber geldiğini ve operasyona gittiğini belirten Şehit Bal, "Gideceğimiz belli oldu. Ben gidiyorum. Allah emanetsiniz hepiniz. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa helali hoş olsun. Hepinizi seviyorum.
Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerim sizlerde Allah'a emanetsiniz. Görüşüz inşallah" dediği anları çekip ailesine gönderdi.
"BAYRAK İNMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ"
Şehit sosyal medya hesabından takipçilerine gönderdiği videoda ise, "Bayrak inmez, vatan bölünmez. Her şey Ay-yıldızlı bayrak için" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kargolar ne zaman kapanıyor? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 8-9-10-11-12 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?
- Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?
- Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri...
- 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için tarih açıklaması: 2022 EGM 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- SON DAKİKA! Dolar kaç TL? Bugün dolar kuru ne kadar? Dolar kuru canlı fiyatlar ve güncel dolar yorumları
- 4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu?
- AÖL 3. dönem sınav tarihleri son dakika açıklandı! 2022 Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- EYT'de son durum: Bakan Bilgin tarih vermişti! 3 formül ortaya çıktı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Komisyon kuruluyor
- YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL?
- Sirius yıldızı ne zaman çıkar? Sirius - Güneş kavuşumu burçları etkiler mi? 6 Temmuz Sirius - Güneş kavuşumu saat kaçta?
- Benzine zam geldi mi? 6 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste