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Şehidin operasyona gitmeden önceki son videosu boğazları düğümledi: Her şey Ay-yıldızlı bayrak için

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Şehidin operasyona gitmeden önceki son videosu boğazları düğümledi: Her şey Ay-yıldızlı bayrak için

Irak’ın kuzey kesiminde sürecinde Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Düzceli Uzman Çavuş Serhat Bal, operasyona çıkmadan önce ailesine yolladığı video ile boğazları düğümledi.

Geçen günlerde Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Düzceli Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, operasyona çıkmadan önce ailesine video yolladığı video gün yüzüne çıktı.

"HEPİNİZİ SEVİYORUM"

Ailesine son dakikada bir haber geldiğini ve operasyona gittiğini belirten Şehit Bal, "Gideceğimiz belli oldu. Ben gidiyorum. Allah emanetsiniz hepiniz. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa helali hoş olsun. Hepinizi seviyorum.

Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerim sizlerde Allah'a emanetsiniz. Görüşüz inşallah" dediği anları çekip ailesine gönderdi.

"BAYRAK İNMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ"

Şehit sosyal medya hesabından takipçilerine gönderdiği videoda ise, "Bayrak inmez, vatan bölünmez. Her şey Ay-yıldızlı bayrak için" ifadelerini kullandı.

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