Şehidin operasyona gitmeden önceki son videosu boğazları düğümledi: Her şey Ay-yıldızlı bayrak için

"HEPİNİZİ SEVİYORUM"

Ailesine son dakikada bir haber geldiğini ve operasyona gittiğini belirten Şehit Bal, "Gideceğimiz belli oldu. Ben gidiyorum. Allah emanetsiniz hepiniz. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa helali hoş olsun. Hepinizi seviyorum.