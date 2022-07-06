06 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'li başkana rüşvet gözaltısı! Menderes ilçesinde villa rüşveti
İzmir'de CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına müsaade edilmesi karşılığında iki villayı rüşvet olarak aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.