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CHP'li başkana rüşvet gözaltısı! Menderes ilçesinde villa rüşveti

A Haber
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Giriş: 06.07.2022 09:28
İzmir'de CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına müsaade edilmesi karşılığında iki villayı rüşvet olarak aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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