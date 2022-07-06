CHP'li başkana rüşvet gözaltısı! Menderes ilçesinde villa rüşveti

İzmir'de CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına müsaade edilmesi karşılığında iki villayı rüşvet olarak aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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