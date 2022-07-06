Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı: Hastalar tahliye edildi
GÜNDEM AA
Mardin'in Artuklu ilçesindeki özel bir hastanenin yanında yer alan trafo, bilinmeyen bir nedenle patladı. Dumandan etkilenen hastalar, sağlık ekipleri tarafından tahliye edildi. Durumu ağır olan hastalar, kentteki diğer hastanelere sevk edildi.
Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama meydana geldi.
Bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU KRİTİK OLANLAR DİĞER HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Dumanın hastanenin içine yayılması nedeniyle yatarak tedavi gören hastalar sağlık ekiplerince kentteki diğer hastanelere gönderiliyor.
İTFAİYENİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yapıyor. Yangına müdahale devam ederken patlama ihtimaline karşı vatandaşlar alandan uzaklaştırılıyor.
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