Antalya’da elektrik tellerine çarpan kuş yangına neden oldu! Geriye kömürleşen kuş kaldı

Antalya Manavgat'ta bir kuşun elektrik tellerine çarpmasıyla çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı. Mezarlığın yanındaki merada yer alan kuru ot ve çalılıkların tutuşması nedeniyle gökyüzünü simsiyah dumanlarla kaplandı. İtfaiye ile köylülerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangından geriye adeta kömürleşen kuş kaldı.