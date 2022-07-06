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Antalya’da elektrik tellerine çarpan kuş yangına neden oldu! Geriye kömürleşen kuş kaldı

Antalya Manavgat'ta bir kuşun elektrik tellerine çarpmasıyla çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı. Mezarlığın yanındaki merada yer alan kuru ot ve çalılıkların tutuşması nedeniyle gökyüzünü simsiyah dumanlarla kaplandı. İtfaiye ile köylülerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangından geriye adeta kömürleşen kuş kaldı.

İHA
Giriş Tarihi: 06.07.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 16:13
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Antalya’da elektrik tellerine çarpan kuş yangına neden oldu! Geriye kömürleşen kuş kaldı

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Makıf mevkii olarak isimlendirilen köy merasında meydana geldi.

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Antalya’da elektrik tellerine çarpan kuş yangına neden oldu! Geriye kömürleşen kuş kaldı

Trafonun hemen üzerindeki elektrik tellerine çarpan kuş nedeniyle çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu.

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Antalya’da elektrik tellerine çarpan kuş yangına neden oldu! Geriye kömürleşen kuş kaldı

Yangının çıkmasıyla beraber mahalle sakinleri kovalarla su doldurup yangına müdahale ederken, bir takım vatandaşların da ellerinde ağaç dallarıyla müdahalede bulunduğu görüldü.

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Antalya’da elektrik tellerine çarpan kuş yangına neden oldu! Geriye kömürleşen kuş kaldı

Yangının meydana geldiği yerde kuru ot ve dalların yanında tarım makineleri ve kamyon lastiğinin olması alevlerin aniden parlamasına ve gökyüzünün kara dumanlarla kaplanmasına yol açtı.

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Antalya’da elektrik tellerine çarpan kuş yangına neden oldu! Geriye kömürleşen kuş kaldı

FACİANIN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı itfaiye ve Orman İşletmesi arazözlerinin gelerek yangının önünü kesmesi sayesinde yangın yolun karşısında bulunan Ilıca Mezarlığına ulaşmadan söndürüldü.