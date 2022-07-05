Kurban Bayramı sağanak yağışla geçecek! Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu...

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleriden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37