Kurban Bayramı sağanak yağışla geçecek! Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika paylaşımında 5 günlük hava tahmin raporu güncellendi. Rapora göre 6-10 Temmuz tarihleri arasında yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Rapora göre Kurban Bayramı'nın ilk iki günü çok sayıda ilde yoğun yağış görülecek. Peki Kurban Bayramı'nda İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahmin raporunda Kurban Bayramı'nda yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Buna göre; Kurban Bayramı'nın ilk iki günü, 9-10 Temmuz tarihlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜNLERDE SICAKLIKLAR YÜKSEK AMA...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleriden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
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