Adnan Oktar suç örgütündeki firari kardeşler yakayı ele verdi! Turnike sisteminin başındaki kilit isimler yakalandı

SİLAHLAR, PAARALAR, DİJİTAL MATERYALLER

Adreste yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca, dört şarjör, 194 mermi, 10 bin 465 dolar, 310 avro, 4 bin 75 lira ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.