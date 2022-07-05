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Adnan Oktar suç örgütündeki firari kardeşler yakayı ele verdi! Turnike sisteminin başındaki kilit isimler yakalandı

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Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Adnan Oktar suç örgütündeki firari kardeşler yakayı ele verdi! Turnike sisteminin başındaki kilit isimler yakalandı

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'nün firari olarak aranan 2 üyesi ile bunlara yardım ettiği belirlenen 1 örgüt sempatizanı olmak üzere 3 kişi yakalandı. Örgütün turnike olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde cinsel saldırı eylemleri bulunduğu tespit edilen ve örgüte yönelik 11 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyondan bugüne firari olarak aranan O.Ş ve E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari olarak dört yıldır aranan iki kardeş ile şüphelileri sakladığı belirtilen bir kişi İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında 2018'den beri aranan Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşlerin Başakşehir'de bir hücre evinde saklandıklarını belirledi.

TURNİKE ADI VERİLEN CİNSEL SSÖMÜRÜ SİSTEMİ İDDİASI

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüt elebaşı Oktar'ın silahlı yakın ekibinde ve örgütün "turnike" olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde oldukları iddia edilen, haklarında çok sayıda cinsel saldırı şikayeti bulunan iki zanlı ile bu kişileri sakladığı belirtilen Paşa D'yi yakaladı.

SİLAHLAR, PAARALAR, DİJİTAL MATERYALLER

Adreste yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca, dört şarjör, 194 mermi, 10 bin 465 dolar, 310 avro, 4 bin 75 lira ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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