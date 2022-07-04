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Son dakika: Türk ve Ukraynalı askeri heyetlerden MSB'de kritik toplantı

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Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Son dakika: Türk ve Ukraynalı askeri heyetlerden MSB’de kritik toplantı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin 4 Temmuz 2022’de Bakanlıkta bir toplantı yaptığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son dakika açıklamasında, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin 4 Temmuz 2022'de Bakanlıkta bir toplantı yaptığı duyuruldu.

ELE ALINAN KONULAR

Edinilen bilgiye göre; önemli toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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