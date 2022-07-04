Son dakika: Türk ve Ukraynalı askeri heyetlerden MSB'de kritik toplantı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin 4 Temmuz 2022’de Bakanlıkta bir toplantı yaptığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son dakika açıklamasında, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin 4 Temmuz 2022'de Bakanlıkta bir toplantı yaptığı duyuruldu.
ELE ALINAN KONULAR
Edinilen bilgiye göre; önemli toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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