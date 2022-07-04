Devlet Bahçeli'den Afganistan'daki yetimlere bayramlık
GÜNDEM AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'da yer alan ve kendi himayesinde kurulan Andhoy Türkmenevi Talebe Yurdu'ndaki öksüz ve yetim Türkmen çocuklara bayramlık hediye etti.
MHP'nin sosyal medya hesabından, Afganistan'ın Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin himayesinde faaliyetlerini sürdüren, öksüz ve yetim Türkmen çocukların kaldığı Andhoy Türkmenevi Talebe Yurdu'ndan görüntüler paylaşıldı.
BAHÇELİ'NİN HİMAYESİNDE KURULMUŞTU
Alınan bilgiye göre, Bahçeli'nin himayesinde kurulan ve 3,5 yıldır faaliyette olan yurtta, 80 erkek ve 70 kız çocuğu eğitim görüyor.
BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
Devlet Bahçeli tarafından bütün ihtiyaçları karşılanan yurttaki öksüz ve yetim Türkmen çocuklara Kurban Bayramı hediyelikleri dağıtıldı.
Afgan çocuklar Bahçeli'nin gönderdiği kıyafet ve ayakkabılardan duydukları memnuniyeti şarkı ve şiirlerle dile getirdi.
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