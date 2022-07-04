Devlet Bahçeli’den Afganistan’daki yetimlere bayramlık

MHP'nin sosyal medya hesabından, Afganistan'ın Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin himayesinde faaliyetlerini sürdüren, öksüz ve yetim Türkmen çocukların kaldığı Andhoy Türkmenevi Talebe Yurdu'ndan görüntüler paylaşıldı.

BAHÇELİ'NİN HİMAYESİNDE KURULMUŞTU

Alınan bilgiye göre, Bahçeli'nin himayesinde kurulan ve 3,5 yıldır faaliyette olan yurtta, 80 erkek ve 70 kız çocuğu eğitim görüyor.