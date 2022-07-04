FETÖ’den ayrılan isimden bomba itiraflar! Örgütün yapısını deşifre etti! Çok sistematik ve planlı bir sistem kurduk...

GÖZETİM SİSTEMİ KURDUK

Örgütten ayrılan Vahdettin Polat, SWR'ye verdiği demeçte, "Gizli bir gündemimiz var. Çok sistematik ve planlı bir şekilde kullanılan bir gözetim sistemi kurduk." dedi.

Habere göre Polat, 2016'ya kadar 12 yıl boyunca örgüt içinde "Hususi Hizmet" adlı gizli bir gözetleme biriminin üyesi olduğunu anlattı.