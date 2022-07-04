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Son dakika | Antalya Serik'te orman yangını

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Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Son dakika | Antalya Serik’te orman yangını

Son dakika haberi...Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Serik'e bağlı Etler Mahallesi, Hapırlar mevkiinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

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