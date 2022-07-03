Donanmanın 2. büyük gemisi için geri sayım! Derya için tarih verildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk donanmasının 2'nci büyük gemisi Derya'nın 2023 yılında envantere girmesi için çalıştıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Donanmamızın 2'nci büyük gemisi olacak denizde ikmal muharebe destek gemimiz Derya'nın inşası tüm hızıyla devam ediyor. Derya'nın Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında envantere girebilmesi için var gücümüzle çalışıyor, 2023'e sağlam adımlarla ilerliyoruz" dedi.
SONA GELİNDİ
Konuyla ilgili başkanlıktan yapılan açıklamada da, "Yalova'daki Sefine Tersanesi tarafından inşa faaliyetleri devam eden denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya'nın çalışmalarında sona gelindi." denildi.
199.9 metre boyunda ve 24.4 metre genişliğinde yapılan Derya, 24 knot hızla hareket edip 26 bin ton yük taşıyabilecek.
Açıklamada, "Yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde ikmal yöntemi ile süratli bir şekilde yapmayı amaçlayan Derya gemisi ayrıca, gemilerde bulunan insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçlarının, helikopterlerin ve İHA'ların belirli seviyede bakım ve onarımlarının yapılmasına da destek sağlayacak" ifadelerine de yer verildi.
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