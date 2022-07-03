Donanmanın 2. büyük gemisi için geri sayım! Derya için tarih verildi

Açıklamada, "Yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde ikmal yöntemi ile süratli bir şekilde yapmayı amaçlayan Derya gemisi ayrıca, gemilerde bulunan insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçlarının, helikopterlerin ve İHA'ların belirli seviyede bakım ve onarımlarının yapılmasına da destek sağlayacak" ifadelerine de yer verildi.

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