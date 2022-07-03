Asgari ücrette esas artış yılbaşında! AK Parti’den son dakika asgari ücret açıklaması! Enflasyona karşı büyük adımlar atılacak

"2022'DE ASGARİ ÜCRETTEKİ KÜMÜLATİF ARTIŞ ORANI YÜZDE 94,60 OLDU"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibarıyla ek yüzde 30'luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 Türk lirasına çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu. Hayırlı olsun."

Bakan Bilgin, yeni asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap ederek, "Küresel krizin Türkiye'ye yansımaları, ekonomideki dalgalanmalar, enflasyonun etkisi, bütün bu sorunları size arz ettiğimiz zaman çalışanlarımızı koruyacak ilave bir müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda görüş bildirdiniz. Bunun üzerine yeniden toplantıya davet ettiğim Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Tabii biz sizin sık sık altını çizdiğiniz gibi çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız. Türk Devleti sosyal bir devlettir. Bu görevi de bize verdiniz. Bu çalışmaları bugüne kadar koruduğumuz gibi bütün asgari ücretle çalışan işçilerimizi, emekçilerimizi koruyacak bir neticeye ulaştırdık ve size arz ettik." diye konuştu.