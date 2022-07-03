Asgari ücrette esas artış yılbaşında! AK Parti'den son dakika asgari ücret açıklaması! Enflasyona karşı büyük adımlar atılacak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada asgari ücrete yapılan ek zammı değerlendirdi. Yapılan bu zammın ilave bir zam olduğunun altını çizen Turan, esas düzenlemenin yine yıl başında yapılacağını ifade etti. İşte detaylar...
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'de akaryakıt istasyonunun açılışında yaptığı konuşmada çalışanlar enflasyona ezilmesin diye devletin büyük adımları olduğunu söyledi.
Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesi ile Çardak beldesi arasındaki bir akaryakıt istasyonunun açılışına katıldı. Turan, konuşmasında asgari ücret artışına değindi.
MAVİ VATAN İDDİASINI ORTAYA KOYABİLİR MİYDİK?
Dünyada bir süreç yaşandığını ifade eden Turan, "Bu sürecin bize yansımaları var. Ama aşmak bizim görevimiz. Beraber sabırla çalışacağız, aşacağız. Türkiye güçlü bir ülke. En zor zamanlarda nasıl ki Çanakkale'de destan yazmışsak, yeri geldiğinde bu millet en ağır destanı bir daha yazar. Eğer Türkiye, güçlü olmasaydı; Libya'da, Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan iddiamızı ortaya koyabilir miydik? Türkiye güçlü olmasa yıllardan beri Ermeni zulmü altında inleyen Karabağ sorununu çözebilir miydik? Türkiye güçlü olmasaydı 1974 Kapalı Maraş'ı Açık Maraş yapabilir miydik? Benzer birçok adımı atabilir miydik?" dedi.
BU İLAVE BİR ZAM
Asgari ücrete yapılan ara zamda işverene verilen 100 TL desteğin az olduğuna ilişkin bazı eleştiriler olduğunu belirten Turan, "Ama iyi değerlendirelim. Esas asgari ücretin düzenlemesi Ocak'ta yapıldı. Damga vergisi, gelir vergisi düzenlendi. Kişi başı 450 TL o zaman düşmedi mi? Bu ilave 100 TL demek. Asgari ücrette esas artış yüzde 50 ile o gün olmadı mı? Bu bir ilave zam."
"ESAS DÜZENLEME YIL BAŞINDA"
"Esas düzenleme, esas artış yine yıl başında yapılacak. Asgari ücretin normalde artışı her yıl ocak ayında yapılır. Türkiye'de üretim devam ederken, maaşlımız, alt gelir grubumuz, işçimiz sıkıntı yaşıyor zamlardan dolayı; enflasyona ezilmesin diye de devletin büyük adımları var. O zammın oranında ilave zam yapmak, benzer işleri yapmak tümümüzün görevi. O yüzden diyorum ki, ülkemizdeki konjonktürel sorunları aşacağız, geriye baktığımızda söylemimiz, hatıramız kalacak" diye konuştu.
YENİ ASGARİ ÜCRETİN DETAYLARI BELLİ OLDU
2022'nin ikinci 6 ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, işverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş olarak hesaplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret hesabına ilişkin tabloyu paylaştı.
Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak.
Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı.
Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu.
"2022'DE ASGARİ ÜCRETTEKİ KÜMÜLATİF ARTIŞ ORANI YÜZDE 94,60 OLDU"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibarıyla ek yüzde 30'luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 Türk lirasına çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu. Hayırlı olsun."
Bakan Bilgin, yeni asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap ederek, "Küresel krizin Türkiye'ye yansımaları, ekonomideki dalgalanmalar, enflasyonun etkisi, bütün bu sorunları size arz ettiğimiz zaman çalışanlarımızı koruyacak ilave bir müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda görüş bildirdiniz. Bunun üzerine yeniden toplantıya davet ettiğim Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Tabii biz sizin sık sık altını çizdiğiniz gibi çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız. Türk Devleti sosyal bir devlettir. Bu görevi de bize verdiniz. Bu çalışmaları bugüne kadar koruduğumuz gibi bütün asgari ücretle çalışan işçilerimizi, emekçilerimizi koruyacak bir neticeye ulaştırdık ve size arz ettik." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli zammında %40.75 hesabı! En alt sınır 3.500 TL oldu! SSK, Bağ-Kur'lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...
- İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Giriş yasağı olan ormanlar hangileri? İşte mangal yasağı olan ilçeler...
- Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- LGS TERCİH ROBOTU 2022: LGS tercihleri başladı mı, ne zaman bitecek? LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- Sigara güncel fiyat listesi 2022: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...
- 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı? 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?
- Temmuz zammı açıklanıyor... SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL?
- Asgari ücret zammı ile birçok ödemeler de arttı! 2022 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, stajyer maaşı ne kadar?
- Öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2022 20 bin öğretmen atama başvuru şartları neler? MEB atama takvimi...
- Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret net-brüt ne kadar, kaç TL oldu?
- 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar listesi! 2022 öğretmen atama başvurusu ne zaman?
- Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran enflasyon beklentisi nedir?