İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Giriş yasağı olan ormanlar hangileri? İşte mangal yasağı olan ilçeler...
İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Valisi Yerlikaya, ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alındığını duyurdu. Peki, İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Giriş yasağı olan ormanlar hangileri? İşte mangal yasağı olan ilçeler...
İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Giriş yasağı olan ormanlar hangileri? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yangınlara karşı önlem amacıyla ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Peki, İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Giriş yasağı olan ormanlar hangileri? İşte mangal yasağı olan ilçeler...
İstanbul'da yangınlara karşı önlem amacıyla ormanlık alanlara giriş yasaklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alındığını duyurdu.
Alınan karara göre İstanbul İl sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbest.
Ancak bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.
İşte İstanbul'da yasak getirilen bölgeler...
İSTANBUL MESİRA ALANLARI
İSTANBUL İLİ TABİAT ORMANLARI
İSTANBUL İLİ KORULARI
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- İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Giriş yasağı olan ormanlar hangileri? İşte mangal yasağı olan ilçeler...
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