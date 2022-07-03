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MİT'ten nokta atışı operasyon! YPJ elebaşı Siham Mıslım öldürüldü

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Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
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MİT’ten nokta atışı operasyon! YPJ elebaşı Siham Mıslım öldürüldü

Son dakika haberi... , Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Rakka'da SİHA'lar ile düzenlediği operasyonda YPJ elebaşı Siham Mıslım ile birlikte 3 koruması daha öldürüldü.

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